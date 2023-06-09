UNICEF ve TBB, Çocuk Dostu Adli Yardım Projesi Başlattı

UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği, avukatların ve baroların çocuk hakları alanındaki bilgi birikimini artırmak ve çocukların adalete erişiminde eşitliği sağlamak amacıyla çocuk dostu adli yardım projesi başlattı. Proje kapsamında Türkiye'de çocuklarla çalışan yaklaşık 2 bin avukata yönelik, adalet sisteminde çocuk dostu adli yardım ve çocuk hakları konularında kapsamlı eğitim programı hazırlanacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların ve baroların çocuk hakları alanındaki bilgi birikimini artırmak ve çocukların adalete erişiminde eşitliği sağlamak amacıyla çocuk dostu adli yardım projesi başlattı.

Ankara'da bir otelde yapılan "Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (ÇABA)" açılış törenine, TBB Başkanı Erinç Sağkan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, eski TBB Başkan Yardımcısı ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ramunas Januaskas katıldı.

Sağkan, programda, TBB ve baroların uzun yıllardır Türkiye'de özellikle adalete erişimde dezavantajlı grupların haklarını savunmak için çok büyük bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

On binlerce avukatın yanlarında olmasının, bu mücadelede kendilerini daha etkin kıldığını belirten Sağkan, avukat Dilber Kanşay'ın, Türkiye'de tutuklu çocukların ayda bir olan aileleriyle sarılmalı yani açık görüş hakkından her hafta yararlanabilmesini sağlamaya yönelik yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Mücadelesinden dolayı Kanşay'ı kutlayan Sağkan, şunları kaydetti:

"Bu aslında bir avukatın hukuki bilgi birikimiyle mücadele ettiğinde, örgütlü gücü olan baronun da onun mücadelesini desteklediğinde nasıl bir anda her şeyin güzelleşebileceğinin en somut örneklerinden birisidir. ÇABA projesi de avukatların ve baroların çocuk hakları konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesine hizmet eden bir proje. Bu anlamda projeye emek sunan tüm bileşenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, hem projenin hem çalıştayın amacına hizmet etmesini diliyorum."

"Avukatların çocuk hakları konusundaki kapasitesi kritik"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis de çocukların hukuki olarak güçlendirilmesinin toplumsal değişime hız katacağına inandıklarını belirterek, çocuk adaleti alanındaki iş gücünü geliştirmeye katkı sağladıklarını ifade etti.

Avukatların çocuk hakları konusundaki kapasitesinin kritik olduğunu kaydeden de Dominicis, projenin avukatların ve TBB'nin kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ramunas Januaskas, adalet önünde çocukların kurban, tanık, şüpheli veya suçlanmış olmasına bakılmadan rahat hissettirilmeleri gerektiğini söyledi.

İnsan kaçakçılığı ve çocuk istismarı kurbanların tespitinin zor olduğunu belirten Januaskas, çocuk adaleti sistemindeki eksiklikler nedeniyle çocukların istismar, şiddet ve sosyal ayrımcılık riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Projenin amacı

Avrupa Birliği'nin yaklaşık 3,2 milyon Avro tutarındaki finansman desteğiyle hayata geçirilecek ÇABA Projesi ile Türkiye'de çocuklarla çalışan yaklaşık 2 bin avukata yönelik, adalet sisteminde çocuk dostu adli yardım ve çocuk hakları konularında kapsamlı eğitim programı hazırlanması, baroların izleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla pilot il olarak belirlenen Adana, Aydın, Batman, Erzurum ve Trabzon'da Çocuk Hakları Merkezi kurulması ve hukukçuların bilgi birikiminin ve eş güdümünün artırılması hedefleniyor.

3 yıllık proje kapsamında en az 100 bin çocuğun eğitim programları ve kurulması planlanan Çocuk Hakları Merkezleri sayesinde iyileştirilmiş adli yardım hizmetlerinden yararlanması amaçlanıyor.