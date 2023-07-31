UNICEF ve Netflix, depremden etkilenen gençlerin gelişimini desteklemek ve umut olmak amacıyla Gaziantep Nurdağı'nda Genç Alan isimli bir gençlik merkezi kuruyor. Merkezde gençlere eğitim programları, aktiviteler ve sosyal etkileşim fırsatları sunulacak. Netflix ise merkezin finansmanını üstlenecek ve gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

UNICEF ve Netflix, Gaziantep Nurdağı'nda Genç Alan isimli tam donanımlı bir gençlik merkezi kuruyor.

Netflix açıklamasına göre, UNICEF ve Netflix depremden etkilenen gençlerin gelişimini, sosyal hayata yeniden dahil olmalarını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemek ve gelecekleri için bir umut olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor. Kurulacak geçici gençlik merkezi Genç Alan'da gençler için bir dizi aktivite gerçekleştirilecek.

UNICEF bu merkezde 6 ay süreyle gençlerin yeni yetkinlikler kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak özel bir eğitim programı sunacak. Merkezde ayrıca çeşitli gençlik dostu faaliyetler ve sosyal etkileşim fırsatları da sağlanacak.

Merkez gençlerin spor ve sanat aktivitelerine katılabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için güvenli bir ortam yaratacak ve Nurdağı'ndaki Genç Alan'da sunulacak aktivitelerden 1.000'den fazla genç faydalanabilecek.

Netflix ise merkezin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak, gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenleyecek ve mentorluk sunacak. Gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesine de aracılık etmeyi hedefleyen Netflix Türkiye ekibi, ilgili aktivitelere doğrudan destek olacak.

Türkiye'de depremlerin çok ağır hasar yarattığı illerde Haziran 2023 itibariyle yaklaşık 2,4 milyon insan devletin veya vatandaşların desteğiyle kurulan geçici konaklama merkezlerinde yaşıyor. Okul binalarında meydana gelen hasarlar nedeniyle 350 binden fazla mülteci ve göçmen çocuk dahil yaklaşık 4 milyon çocuk ve yaklaşık 218 bin öğretmen halihazırda düzenli eğitime erişemiyor.

"Birçok genç için iyileştirici olacak ve gelecek için umut verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de ve birçok gencin hayatında eşi görülmemiş ölçekte bir trajedi yarattığını belirterek, "İlk günden beri gece gündüz çalışarak depremden etkilenen çocuk ve gençlere insani yardım sağlamak için çabalıyoruz. Netflix ile iş birliğimiz sayesinde depremden etkilenen Nurdağı bölgesindeki gençleri destekleyebilecek, gelişimleri açısından kritik önem taşıyan kreatif beceriler kazanmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu, kamu ve özel sektör iş birliğinin, gençlerin hayatlarına ne kadar değer katabileceğinin harika bir örneği. UNICEF ve Netflix ekiplerinin birlikte çalışarak hazırladığı bu program, depremden etkilenen birçok genç için iyileştirici olacak ve gelecek için umut verecek." ifadesini kullandı.

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili de UNICEF ile anlamlı bir proje için bir araya gelmekten gurur duyduklarını aktararak, "Sanatın ve kreatif alandaki aktivitelerin iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. 23 Nisan'da Hatay ve Kahramanmaraş'taki çocuklarımız için sektör ortaklarımızla başlattığımız Renkli Hayaller Sahnesi projemizi tamamlar tamamlamaz, bu kez UNICEF ile Gaziantep'te çok kıymetli bir iş birliğine imza atıyoruz. Amacımız deprem bölgesindeki gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarına aracı olmak, onlara potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan bir alan sunmak. Yaralarımızı hep birlikte sarmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.