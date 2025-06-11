UNICEF ve Çalışma Bakanlığı'ndan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Projesi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNICEF, çocuk işçiliğiyle mücadele alanında yeni ulusal politika ve program çerçevesinin geliştirilmesi, çocuk işçiliği izleme ve müdahale sisteminin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği yaptı.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik 1990'lı yılların başından bu yana çalışmalar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda çocukların yanı sıra aile bireylerinin refahını artırmaya yönelik çalışmalar da yapan kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlıyor, işbirlikleri yapıyor ve politika yapıcı görevini üstleniyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve UNICEF tarafından 2 Haziran'da "Ortak İşbirliği Geliştirilmesi Yoluyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Projesi" hayata geçirildi.

25 ilde 36 ay süreyle uygulanacak proje kapsamında, çocuk işçiliğiyle mücadele alanında yeni bir ulusal politika ve program çerçevesinin geliştirilmesi, çocuk işçiliği izleme ve müdahale sisteminin güçlendirilmesi ve paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yeni ulusal politika ve program çerçevesi taslağı oluşturulacak

2017-2023 yıllarını kapsayan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"nın etkinliğinin değerlendirilmesi, sektörel düzeyde çocuk işçiliği yaygınlık analizlerinin yapılması, iyi uygulamaların gözlemlenmesi amacıyla iş yerlerine çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi ve tüm tarafların katkı sunduğu istişare toplantılarının gerçekleştirilmesi sonucu, yeni ulusal politika ve program çerçevesi taslağı oluşturulacak.

Çocuk işçiliği izleme ve müdahale sisteminin güçlendirilmesine yönelik olarak, çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri için vaka yönlendirme ve izleme süreçlerini tanımlayan standart operasyonel prosedürler geliştirilecek, birimlerin teknik altyapısı, eğitim müfredatları ve hizmet içi eğitim sistemlerinin geliştirilmesiyle personel kapasitesi eğitimlerle artırılacak.

Ayrıca 25 ilde yerel eylem planları hazırlanacak, Çalışma Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarının bilgi teknolojileri kapasitesini artırmak amacıyla dijital bir platform oluşturulacak, sosyal ve davranışsal değişimi teşvik eden iletişim stratejilerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik, çocuk işçiliğiyle mücadelede etkin roller üstlenebilmeleri için yol gösterici rehberler hazırlanacak, sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal taraflara teknik ve mali destek sağlanarak, kendi bölgelerinde veya hedef kitlelerinde çocuk işçiliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak projelerin uygulanması teşvik edilecek.???????