UNICEF: Ukrayna'da milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan yaşıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ukrayna Temsilcisi ?Munir Mammadzade, "Ukrayna genelinde milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan günlerini geçiriyor. Bu yüzden çocuklar ve aileler sürekli hayatta kalma modunda." dedi.

Mammadzade, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki çocukların saldırlar ve dondurucu soğuklarla boğuştuğunu belirten Mammadzade, Ukrayna'nın savaşın en zorlu kış şartlarını yaşadığını kaydetti.

Mammadzade, Ukraynalı ailelerin yoğun saldırılar ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarla hayati önem taşıyan enerji, su ve ısıtma sistemlerinden tasarruf etmeye çalıştığını kaydetti.

Başkent Kiev ve diğer şehirlerde çok soğuk havanın etkili olduğunu ve sıcaklıkların daha da düşebileceğini söyleyen Mammadzade, "Ukrayna genelinde milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan günlerini geçiriyor. Bu yüzden çocuklar ve aileler sürekli hayatta kalma modunda." dedi.

Ukrayna'da çocukların güvende olabileceği bir yer kalmadığının altını çizen Mammadzade, "Hipotermi, şu anda yeni doğanlar için endişelendiğimiz konulardan biridir. Eğitim daha da aksadı." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın başlangıcından bu yana en az 3 bin 200 çocuk öldürüldü"

Mammadzade, zorlu yaşam koşullarının ardından gelen kış tehdidinin, 2025'e bir önceki yıla kıyasla çocuk kayıplarında yüzde 11'lik trajik bir artışa yol açtığını söyledi.

Geçen yıl en az 92 çocuk öldüğünü ve 652 çocuk yaralandığını belirten Mammadzade, "BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana sadece Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelerde 3 bin 200 çocuk öldürüldü veya yaralandı. Bu nedenle UNICEF, bir kez daha, sivil bölgelere ve çocukların güvendiği altyapıya yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyor." diye konuştu.