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UNICEF'ten Gazze'deki Çocuk Sağlığı İçin Acil Uyarı

UNICEF'ten Gazze'deki Çocuk Sağlığı İçin Acil Uyarı
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UNICEF, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesinin çocuk sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağını ve aşı programlarının askıya alınabileceğini açıkladı. Gazze'deki hastanelerin hayati tıbbi malzemeler eksikliğinin, prematüre bebeklerin hayatını riske atabileceği belirtiliyor.

GAZZE, 6 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'ne tıbbi malzemeler başta olmak üzere insani yardımların girişinin engellenmesinin çocuk sağlığı açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını açıkladı.

UNICEF'ten çarşamba günü yapılan basın açıklamasında aşılar da dahil olmak üzere tıbbi malzemelerin bölgeye girişine yönelik uygulanan engellemelerin devam etmesi halinde rutin aşı programlarının askıya alınabileceği ve Gazzeli çocukların önlenebilir hastalıklara karşı risk altında kalabileceği belirtildi.

Açıklamada Gazze'deki hastanelerin yenidoğan ünitelerinin, hayati önem taşıyan tıbbi ekipman ve malzeme eksikliği nedeniyle prematüre bebeklere gerekli bakımı sağlayamayacağını da vurguladı.

İnsani yardıma derhal ve sürdürülebilir şekilde erişim sağlaması çağrısı yapan UNICEF, aksi takdirde binlerce çocuğun hayatının riske gireceği uyarısında bulundu.

İsrail'den pazar günü yapılan açıklamada Hamas ile ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından Gazze'ye mal ve malzeme girişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu kararın, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasına yönelik ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yeni bir önerisini kabul etmesi için Hamas'a baskı yapmak amacıyla alındığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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