Unıcef'ten Etiyopya'da Artan İnsani Yardım İhtiyaçları İçin Acil Fon Çağrısı

ADDİS ABABA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'da artan insani yardım ihtiyaçlarına yönelik acil fon çağrısında bulundu.

UNICEF, Etiyopya'daki insani duruma yönelik Pazartesi günü yayımladığı son raporunda 2023 Çocuklara Yönelik İnsani Müdahale Yardım Planı'nın, Doğu Afrika ülkesindeki çocuklar, gençler, kadınlar ve erkeklerin kritik insani ihtiyaçlarının karşılanması için 674,3 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

UNICEF, iklim şoklarının yol açtığı devam eden kuraklık, çatışmaların durmasının ardından Etiyopya'nın kuzeyinde insani müdahalelerin yaygınlaştırılması, ülkede topluluklar arasındaki çatışmalar ve sel gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan miktarın 2022'ye göre yaklaşık 142 milyon ABD doları artış gösterdiğini belirtti.

UNICEF, söz konusu artışın Etiyopya'nın güney ve güneydoğusunda görülen kolera salgını gibi çok sayıda halk sağlığı acil durumu ile de bağlantılı olduğunu dile getirdi. Kurum, insani yardım zorluklarının "gıda güvensizliğini artırdığını ve genel ihtiyaçların kalıcı şekilde yüksek seviyelerde olmasına yol açtığını" söyledi.

UNICEF'in verilerine göre yardım çağrısı kapsamında şu ana kadar, 2022'den bu döneme devredilen 50,9 milyon ABD doları dahil ancak 111,2 milyon ABD doları toplanabildi.

Kurum, şu ana kadar toplanan finansal tutarın, çocuklara ve ailelere hayat kurtarıcı ve yaşamı idame ettirici kritik destek sağlanması için gerekli ihtiyaçların sadece yüzde 16'sına karşılık geldiğini vurguladı.

UNICEF'in yardım çağrısında çatışmalardan etkilenen Etiyopya'nın kuzeyine ve kuraklığa ilişkin müdahaleler ön plana çıkıyor. Buna göre Etiyopya'nın kuzeyine tahsis edilen fon miktarının 255,7 milyon ABD doları olması ve Çocuklara Yönelik İnsani Müdahale programına tamamen dahil edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu program kapsamında Etiyopya'nın dört bölgesinde 24 milyondan fazla kişiyi etkileyen aşırı kuraklığa yönelik müdahaleler için 345,4 milyon ABD doları ayrılmış durumda. Yardım çağrısının geri kalan miktarı, insani müdahalelerinin ek alanlarında kullanılacak.

Kurum, "UNICEF, açığın kapanması ve çocuklar ile bakıcılarının 2023 ve sonrasında hayat kurtarıcı desteğe kavuşması için yardım çağrısını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

2023'ün başından bu yana UNICEF, Kuzey Etiyopya Müdahale Planı için 35,8 milyon ABD doları, kuraklık müdahalesi için ise 33,3 milyon ABD doları toplayabildi.