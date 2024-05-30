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UNICEF: Sahel Ülkelerinde Çocuklara Yönelik Şiddet Olayları Artıyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını bildirdi. Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından yapılan açıklamada, silahlı gruplar ve çatışmaların çocukları olumsuz etkilediği vurgulandı. Mali, Burkina Faso ve Nijer'de çocuklara yönelik ağır ihlallerin son 3 ayda yüzde 70 arttığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını bildirdi.

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde silahlı gruplar ve çatışmalardan çocukların olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, 2023'ün son 3 ayında Mali, Burkina Faso ve Nijer'de çocuklara yönelik ağır ihlallerin önceki üç aya kıyasla yüzde 70 arttığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerdeki askeri darbelere dikkat çekilen açıklamada, silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve çatışmalarda kullanılan çocukların hayatını kaybettiği veya sakatlandığı ifade edildi.

ABD merkezli Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından geçen sene yayımlanan raporda, Afrika kıtasında faaliyet gösteren silahlı örgütlerin sayısının son 10 yılda arttığı bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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