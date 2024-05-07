Üye Girişi
Haberler

UNICEF: Refah'taki çocuklar için ateşkese ihtiyacımız var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentindeki çocukların öldürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var.' dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentindeki çocukların öldürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

Elder ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'dekilerin kabusunun gerçek olduğunu belirten Elder, "Bu, gücü elinde bulunduranların engelleme becerisine sahip olduğu bir gerçek." diye konuştu.

Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti.

Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor." ifadesini kullandı.

Elder, hafta sonu Gazze'de çocukların öldürülmesine devam edildiğini ve İsrail'in Refah'taki sivillerden tahliye talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu, çatışmanın taraflarının, çocuklar ile sivillerin hayatlarını ve korunmasını nasıl tamamen göz ardı etmeyi sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Gazze'ye büyük miktarda yardım girişi yapılması gerektiğinin altını çizen Elder, "Refah işgal edilmemeli ve artık çocuklar öldürülmemeli. Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

"Refah'takiler yeniden zorla yerinden ediliyor"

Shamdasan ise Refah'taki insanların zorla yerinden edilme işlemlerinin, uluslararası hukuk ihlal edilerek yürütüldüğüne dair "güçlü belirtiler" bulunduğunu söyledi.

Refah'ın, İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerindeki acımasız saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 1 milyondan fazla Filistinli için "son sığınak" olduğuna dikkati çeken Shamdasan, buradaki insanların yeniden zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler İsrail Çocuk Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title