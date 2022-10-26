Unıcef Raporu: 2050 Yılına Kadar Dünyadaki Hemen Her Çocuk Sıcak Hava Dalgalarından Etkilenecek

UNICEF, bu yüzyılın ortalarına kadar 2 milyardan fazla çocuğun "daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli" sıcak hava dalgalarına maruz kalacağını tahmin ediyor.

UNICEF, bu yüzyılın ortalarına kadar 2 milyardan fazla çocuğun "daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli" sıcak hava dalgalarına maruz kalacağını tahmin ediyor.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ekim (Xinhua) -- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü, sıcak havanın birçok ülke için bir sağlık riski haline geldiğini, ancak yeni verilerin 2050 yılına kadar dünyadaki hemen her çocuğun sıcak hava dalgalarından etkileneceğini gösterdiği uyarısı yaptı.

UNICEF'e göre, en az yarım milyar genç iklim değişikliğine bağlı olarak şimdiden yüksek sayıda sıcak hava dalgasına maruz kalıyor.

UNICEF, bu yüzyılın ortalarına kadar 2 milyardan fazla çocuğun "daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli" sıcak hava dalgalarına maruz kalacağı tahmin ediyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "İklim krizi bir çocuk hakları krizidir ve şimdiden çocukların yaşamlarına ve geleceklerine yıkıcı bir şekilde zarar veriyor" dedi.

Russell, Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kasıp kavuran bu yılki orman yangınları ve sıcak hava dalgalarının "iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisinin bir başka çarpıcı örneği" olduğunu sözlerine ekledi.

UNICEF'in, Hayatlarının Geri Kalanının En Soğuk Yılı başlıklı raporunda yayınlanan yeni veriler, küçük çocukların aşırı sıcak olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarında yetişkinlerden daha büyük risklerle karşı karşıya olduklarına vurgu yapıyor.

Bunun nedeni, çocukların yetişkinlere kıyasla vücut sıcaklıklarını daha az ayarlayabilmeleridir. Çocuklar ne kadar çok sıcak hava dalgasına maruz kalırsa, kronik solunum rahatsızlıkları, astım ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığı o kadar artıyor.

UNICEF, "Dünyanın, çocukların dayanıklılıklarını geliştirmeye ve hızla değişen iklimin zorluklarının üstesinden gelmek için güvendikleri tüm sistemlere uyum sağlamalarına acilen yatırım yapması gerektiğini" savundu.

Bu, sera gazı emisyonları düşük olduğu takdirde ortalama küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,7 santigrat derece üzerine çıkıp çıkmamasından ya da emisyonlar yüksek olduğu takdirde 2,4 santigrat derece artıp artmamasından bağımsızdır.

Çocukların sıcak hava dalgalarının artan etkilerinden korunması gerektiğini vurgulayan UNICEF, "küresel ısınmayı kontrol altına almak ve hayatları korumak amacıyla acil ve etkili emisyon azaltma önlemleri" alınması için de çağrı yaptı.

UNICEF'in verileri, kuzey bölgelerindeki çocuklar, yüksek sıcak hava dalgası büyüklüğünde en çarpıcı artışlarla karşı karşıya kalırken, 2050 yılına kadar Afrika ve Asya'daki tüm çocukların neredeyse yarısının, 35 santigrat derecenin üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklara sürekli olarak maruz kalacaklarını gösterdi.

İklim aktivisti ve UNICEF iyi niyet elçisi Vanessa Nakate, "Bunun çocuklar üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak" dedi.