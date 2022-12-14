Unıcef, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Çocuklara Yardım İçin 2,6 Milyar Dolar Talep Etti

AMMAN, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) ihtiyaç sahibi 52,7 milyondan fazla çocuğun 2023 yılında hayatını kurtaracak yardımları sağlamak için 2,6 milyar ABD doları acil durum fonu çağrısında bulundu.

AMMAN, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) ihtiyaç sahibi 52,7 milyondan fazla çocuğun 2023 yılında hayatını kurtaracak yardımları sağlamak için 2,6 milyar ABD doları acil durum fonu çağrısında bulundu.

UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr yaptığı açıklamada, "Bölgedeki ülkelerin neredeyse yarısı kriz yaşarken ya da çatışma ve savaşların dalga dalga etkilerine maruz kalırken çocuklar en çok etkilenen ve yoğun yardıma ihtiyaç duyan kesim olmayı sürdürüyor" dedi.

Temin edilmesi durumunda acil durum fonlarının UNICEF'in çatışmalardan ve insani krizlerden etkilenen çocuklara zamanında ve uygun bir şekilde ulaşmasını sağlayacağını vurgulayan Khodr, bölgenin dünyanın en uzun süreli çatışmalarından bazılarından etkilenmiş olduğunu da sözlerine ekledi.

Suriye'deki krizin 6,5 milyondan fazla çocuğu yardıma muhtaç hale getirdiğini ve Yemen'in dünyanın en kötü insani krizine saplanmış durumda olduğunu ifade eden Adele Khodr, Lübnan'daki karmaşık kriz ve Sudan'daki istikrarsızlığın kritik koşullarda yaşayanlara milyonlarca çocuğun daha eklenmesiyle sonuçlandığını söyledi.

BM ajansı, 2022 yılında MENA bölgesinde yaklaşık 2,8 milyon çocuğun örgün ve yaygın eğitim almasına yardımcı olduğunu ve 1,2 milyon çocuğa bireysel eğitim materyalleri sağladığını belirtti.

UNICEF, projenin şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip 338.000'den fazla çocuğa tedavi ile ulaştığını, yaklaşık 13,1 milyon kişiye kritik su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri ile içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen için güvenli suya erişim sağladığını kaydetti.

Açıklamada UNICEF'in yaklaşık 1,4 milyon haneye insani nakit yardımı sağladığı da ifade edildi.