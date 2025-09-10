Haberler

UNICEF: Obez Çocuk Sayısı Düşük Kilolu Çocukları Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler UNICEF, obez çocuk sayısının dünya genelinde düşük kilolu çocuk sayısını geçtiğini belirtti. Rapora göre, her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkilenirken, obez çocuk oranı son yıllarda önemli bir artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde obez çocuk sayısının ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçtiğini belirtti.

UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporuna göre, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkileniyor.

Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.

Raporda ayrıca, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için önlem alınması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.