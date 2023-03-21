Unıcef: Nijerya'da 78 Milyon Çocuk Su Sıkıntısı Nedeniyle Hastalık Riskiyle Karşı Karşıya

ABUJA, 21 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da toplam 78 milyon çocuğun suyla ilgili tehditler nedeniyle en yüksek risk altında olduğunu açıkladı.

ABUJA, 21 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da toplam 78 milyon çocuğun suyla ilgili tehditler nedeniyle en yüksek risk altında olduğunu açıkladı.

UNICEF Nijerya'nın Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) Başkanı Jane Bevan, Pazartesi günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptığı yazılı açıklamada, hükümete WASH sektöründeki yatırımları hızla artırma çağrısında bulunarak, savunmasız çocuklar arasında önlenebilir hastalıkları acilen azaltmak gerektiğini belirtti.

UNICEF, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen tehditlerini, ilgili hastalıkları ve iklim tehlikelerini sıralayarak, çocukların üçte birinin evde temel suya bile erişimi olmadığını ve üçte ikisinin temel sanitasyon hizmetlerine sahip olmadığını söyledi.

"El hijyeni de sınırlı, çocukların dörtte üçü evde su ve sabun olmaması nedeniyle ellerini yıkayamıyor" denilen açıklamada, "Sonuç olarak Nijerya, ishal türevi hastalıklar gibi su, sanitasyon ve hijyen yetersizliğinin neden olduğu hastalıklardan kaynaklanan çocuk ölümlerinin en fazla olduğu 10 ülkeden biri" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yeraltı su seviyeleri de düşüyor ve bu yüzden bazı toplulukların sadece on yıl öncesine göre iki kat daha derin kuyu kazması gerekiyor" denildi.

UNICEF açıklamasında, küresel iklim finansmanından yapılan yatırımların, WASH sektöründe ve topluluklarda iklim direncini güçlendirmeye yardımcı olacağı açıklandı. Açıklama, böyle bir hamlenin, "sadece bugünün çocuklarının sağlığını koruma meselesi değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek sağlama meselesi" olduğunu vurguladı.