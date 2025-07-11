UNICEF, Nijerya'da 2,1 Milyon Çocuğun Aşılanmasını Hedefliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çocuk ölümlerini azaltmak amacıyla 2,1 milyon çocuğun aşılanmasını hedefleyen yeni kampanya başlattı.

UNICEF Maiduguri Saha Ofisi Vekil Şefi Joseph Senesie, yaptığı yazılı açıklamada, 2,1 milyon çocuğun aşılanmasını hedefleyen kampanyanın, Borno Eyaleti Gençlik Girişimi ile işbirliği içinde başlatıldığını belirtti.

Senesie, kampanyanın çocuklarda aşılanma oranlarını artırmayı ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltmayı amaçladığını vurgulayarak, "UNICEF olarak Borno'daki gençlerle birlikte yenilikçi yaklaşımla çalışıyoruz. Aşı, hastalıkları önlemenin en etkili yollarından biri ve özellikle hiç aşı olmamış çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in girişime teknik destek ve finansman sağladığını vurgulayan Senesie, özellikle Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansının katkılarıyla gençlere gerekli kaynakların sunulduğunu ve topluma ulaşmaları için her türlü desteğin verildiğini bildirdi.

Proje Koordinatörü Abdulkadir Ahmed ise kampanyanın topluluklardaki aşı karşıtlığını kırmayı da hedeflediğini kaydetti.

Ahmed, "Maiduguri ve Jere bölgelerinde yanlış bilgi ve güvensizlik nedeniyle aşıya karşı bir direnç söz konusu. Gençlerimiz dijital araçlarla bu yanlış algıları düzeltmek ve toplumu bilinçlendirmek için çalışacak." bilgisini paylaştı.

Kampanya kapsamında çocuk felci, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama çalışmalarının gelecek haftalarda başlaması planlanıyor.