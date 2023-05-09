Unıcef Libya'daki Çocuklar İçin 55.000 Doz Kızamık Aşısı Tedarik Etti

TRABLUS, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın güneyindeki mevcut kızamık salgınının önlenmesi ve kontrolü için ülkeye 55.000 doz kızamık aşısı tedarik ettiğini açıkladı.

TRABLUS, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın güneyindeki mevcut kızamık salgınının önlenmesi ve kontrolü için ülkeye 55.000 doz kızamık aşısı tedarik ettiğini açıkladı.

UNICEF'in resmi Facebook sayfasından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "UNICEF Libya, Libya Sağlık Bakanlığı ve Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi ile ortak hareket ederek ülkenin güneyindeki mevcut kızamık salgınına karşı 55.000 doz Kızamık ve Kızamıkçık aşısı temin etti" ifadeleri kullanıldı.

UNICEF'e göre geçen hafta Libya'ya ulaşan aşılar, kızamık ve kızamıkçığa karşı ulusal bir aşılama kampanyası başlatılması için Tıbbi Takviye İdaresi'ne teslim edildi.

Açıklamada, son kızamık salgınıyla mücadele etme ve ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını önleme amaçlı bir çalışmanın parçası olan aşılama kampanyasının, ağırlıklı olarak 9 ay ile 6 yaş arasındaki çocukları hedefleyeceği belirtildi.

UNICEF yaptığı açıklamada, "Libya'daki her çocuğun hayat kurtaran aşılara erişimini sağlamaya kararlı olduğunu" ve ülke genelinde çocukların sağlığını ve esenliğini ilerletmek için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.