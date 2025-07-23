UNICEF: Kenya'daki İklim Değişikliği, Milyonlarca Çocuğu Etkiliyor

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UNICEF, Kenya'da iklim değişikliği ve afet risklerinin, çocukların sağlığı, eğitimi ve temel hizmetlere erişimini tehdit ettiğini açıkladı. Kuraklık, sel ve gıda güvensizliği gibi sorunlar, özellikle savunmasız bölgelerdeki çocukları derinden etkiliyor.

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kenya'da iklim değişikliği ve afet risklerinin milyonlarca çocuğu etkilediğini bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Kenya'da kuraklık, sel, kirlilik ve gıda güvensizliğinin çocukların sağlığını, eğitimini, korunmasını ve temel hizmetlere erişimini aksattığı belirtildi.

İklim değişikliği ve afet risklerinin milyonlarca çocuğu etkilediği ifade edilen açıklamada, bu risklerin, mevcut eşitsizlikleri derinleştirdiğinin, özellikle kurak, kırsal ve kayıt dışı yerleşim bölgelerindeki savunmasız çocukları orantısız şekilde etkilediğinin altı çizildi.

Açıklamada, tüm sektör ve hükümet kademelerindeki aktörler, çocuklara duyarlı iklim eylemlerini güçlendirmeye, politikayla uygulama arasındaki boşluğu kapatmaya ve Kenyalı çocukların daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarının merkezinde olmasını sağlamaya çağırıldı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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