UNICEF: Gazze'deki saldırılar Noel zamanında artabilir

UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların Noel zamanında artabileceği uyarısında bulundu. Elder, Gazze'de şu ana kadar yaklaşık 7.000 çocuğun öldürüldüğünü, yaklaşık 1.000 çocuğun ise bir veya birkaç uzvunu kaybettiğini bildirdi.

CENEVRE, 20 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Noel zamanı dünyanın dikkatini başka yöne çevirmesi nedeniyle tatil döneminde Gazze Şeridi'ndeki saldırıların artabileceği uyarısında bulundu.

Elder, Salı günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de şu ana kadar yaklaşık 7.000 çocuğun öldürüldüğünü, yaklaşık 1.000 çocuğun ise bir veya birkaç uzvunu kaybettiğini bildirdi.

Sözcü, "Ampüte olan çocukların sayısı şok edici boyutlarda" dedi.

Elder, Gazze'de Şeridi'nde tamamen faal haldeki tek hastane olan Han Yunus kentindeki El Nasr hastanesinin son 48 saat içinde iki kez bombalandığını söyledi.

Hastanede çok sayıda ağır yaralı çocuğun yanı sıra güvenli bir sığınak arayışıyla Gazze Şeridi'nin her köşesinden gelen yüzlerce kadın ve çocuk da barınıyordu.

Gazze'de şu anda 100.000'den fazla çocuk ölüm riski taşıyan ishalle, 150.000 sivil ise akut solunum yolu hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Gazze'deki çocuklar arasında yetersiz beslenme de giderek artıyor. Elder, Gazze'deki en savunmasız çocuk grubunu oluşturan ve sayıları 130.000'i aşan iki yaş altındaki bebeklerin, kritik öneme sahip anne sütünden veya yaşlarına uygun takviye edici gıdadan mahrum olduğunu vurguladı.

Elder, "Yalnızca insani ateşkesle mümkün olabilecek yeterli ve temiz su, gıda ve sanitasyon sağlanmadıkça, hastalıktan ölen çocuk sayısı halihazırda bombardımanlarda öldürülenlerin sayısını rahatlıkla aşabilir" dedi.