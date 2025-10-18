Haberler

UNICEF: Gazze'deki insani durum felaket boyutuna ulaştı

Güncelleme:
UNICEF Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, Gazze'deki insani durumun ciddi şekilde kötüleştigini belirtti. Yardım malzemelerinin geçişinde yaşanan zorluklar, özellikle çocuklar için hayati tehlikeler oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, Gazze'deki insani durumun "felaket boyutuna" ulaştığını belirtti.

Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle temel insani malzemelerin bölgeye girişinin zorlaştığını, bu durumun Gazze'deki çocukların yaşamını doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

Filistinlilerin barınma, temiz içme suyu ve gıda konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını aktaran Young, "Gazze halkının çadırlara, plastik örtülere ve temiz içme suyuna acil ihtiyacı var. Yakıt ve su üretim ekipmanlarının da ivedilikle bölgeye ulaşması gerekiyor." dedi.

50 yardım tırı, çocuklar için hayati malzemelerle izin bekliyor

BM yetkilisi Young, acil yardım konvoylarının girişine izin verilmemesi nedeniyle UNICEF ekiplerinin uzun süredir geçiş izni beklediğini dile getirerek "Şu anda 50 yardım tırı, çocukların hayatını kurtaracak tıbbi malzeme ve hijyen ürünleriyle birlikte hareket izni bekliyor." diye konuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından İsrail sadece 653 yardım tırının girişine izin verdi. Ancak anlaşma uyarınca günde 600 yardım tırının bölgeye girmesi gerekiyordu.

UNICEF yetkilisi, Gazze'deki tüm hastanelerin ya tamamen yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü, halkın gıda ve barınma imkanlarından yoksun kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gazze'nin kuzeyinde açlığın etkilerini hafifletebilmek için büyük miktarda gıda malzemesine ihtiyacımız var. Yardımların bir an önce ulaştırılması çocukların hayatta kalması için zorunludur."

Yardımların güvenli dağıtımı da hayati öneme sahip

Young, Gazze Şeridi'nin günde yaklaşık 50 yakıt tankeri ile ev tipi gaza da ihtiyaç duyduğunu ve bunların bölge halkı için son derece gerekli olduğunu ifade etti.

Yardımların sadece ulaşması değil, güvenli şekilde dağıtılmasının da hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Young, "UNICEF olarak tüm Gazze genelinde hareket özgürlüğüne ihtiyacımız var. En savunmasız çocuklara, annelere ve ailelerine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Son olarak da Young, uluslararası topluma "Gazze'deki insani felaketi durdurmak için daha kararlı adımlar atılması" çağrısında bulundu.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze sınır kapılarını tamamen kapalı tutuyor. Bu süreçte gıda, ilaç ve yakıt girişine izin verilmezken, binlerce yardım tırı Mısır tarafında, Refah Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
