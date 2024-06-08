UNICEF, Gazze'deki çocuklar için ateşkes çağrısında bulundu

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazzeli çocukların çocukluklarını yaşamak yerine korku dolu zamanlardan geçtiğine işaret ederek, bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların çok zor şartlar altında olduğunu vurguladı.

UNICEF, açıklamasında, "Çocuklar okullarda olmak yerine şiddetten kaçıyor. Yataklarında güven içinde uyumak yerine derme çatma çadırlarda acı çekiyor. Mutlu bir çocukluk yerine korku dolu anlar yaşıyor. ( Gazze'de) Ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve sorunsuz yardım girişi için çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 70 kişi artarak 36 bin 801'e yükseldiği bildirilmişti.