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Gazze'deki hastanede yenidoğan bebeklerin hayatı tehlikede

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UNICEF, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 20'den fazla yenidoğan bebeğin hayatlarının risk altında olduğunu açıkladı. Hastanenin yakıt krizi nedeniyle oksijen jeneratörlerinin kapanacağı ve bebeklerin hayatının tehlikeye gireceği belirtildi. Gazze'nin daha fazla yakıt ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 20'den fazla yenidoğan bebeğin hayatlarının risk altında olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yakıt girişinin hala düşük olduğu belirtildi.

Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Aksa Hastanesi'ndeki yakıt krizine dikkat çekilen açıklamada, "Deyr el-Belah'taki Aksa Hastanesi'ne düzenli yakıt teslimatı yapılamadığı için oksijen jeneratörleri kapanacak ve 20'den fazla yenidoğan bebeğin hayatı riske girecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin acilen daha fazla yakıta ve insani yardım çalışanlarının görevlerini yürütmeleri için güvenli koridorlara ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanede yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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