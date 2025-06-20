UNICEF: Gazze'de Su Krizi, Çocuklar Tehlikede

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, " Gazze'ye gelen yakıta 100 günden uzun süredir uygulanan mevcut abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak." dedi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de en ölümcül dönemin yaşandığını vurgulayan Elder, "Şu anda Gazze'de içme suyu üretim tesislerinin sadece yüzde 40'ı (217'den 87'si) işlevsel durumda. Yakıt olmadan, bunların hepsi birkaç hafta içinde çalışmayı durduracak. Gazze'ye gelen yakıta 100 günden uzun süredir uygulanan mevcut abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak. Hastalıklar zaten ilerliyor ve kaos etkisini sıkılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Elder, Gazze'deki yetersiz beslenme durumu konusunda alarm zillerinin çaldığına dikkati çekerek, nisan-mayıs arasındaki yetersiz beslenme tedavisi için kabul edilen çocuklarda yüzde 50 oranında artış olduğunu söyledi.

"Gazze, insan yapımı bir kuraklıkla karşı karşıya. Su sistemleri çöküyor" diyen Elder, bu sorunların lojistik ve teknik olmadığını, politikayla ilgili olduğunu belirtti.

Elder, yakıtın Gazze'deki hastaneler için de hayati önem taşıdığına işaret ederek, bunun olmaması halinde oksijen üretiminin duracağını ve yaşam destek makinelerinin arızalanacağını kaydetti.