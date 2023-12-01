Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu ve Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırının "katliam"dan başka bir şeye neden olmayacağını belirtti.

UNICEF: Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı 'katliam'dan başka bir şeye neden olmayacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu ve Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırının "katliam"dan başka bir şeye neden olmayacağını belirtti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara"nın bu sabah itibarıyla son bulduğunu hatırlatan Elder, Gazze'de bombardımanların yeniden başladığını belirtti.

Elder, "(Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı 'katliamdan' başka bir şeye neden olmayacak." ifadesini kullandı.