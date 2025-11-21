Haberler

UNICEF: Gazze'de Ateşkes Döneminde Her Gün 2 Çocuk Ölüyor

Güncelleme:
UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de 11 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail'in saldırılarında her gün ortalama 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Pires, çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Gazzeli çocukların güvenli bir ortama sahip olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de 11 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında her gün ortalama 2 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkese rağmen dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğunun, bir önceki gün de Gazze kentinde 7 çocuğun öldürüldüğünün bildirildiğini hatırlatan Pires, "Ateşkesin yürürlükte olduğu 11 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ndeki ( İsrail'in saldırıları) çatışmayla ilgili olaylarda en az 67 çocuk öldürüldü, onlarcası da yaralandı. Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana her gün ortalama 2 çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor." dedi.

Pires, bu rakamların sadece bir istatistik olmadığını, her birinin ailesi ve hayali olduğunu dile getirdi.

Gazzeli çocuklara acımasızca bir gerçeklik dayatıldığını kaydeden Pires, "Onlar için güvenli bir yer yok ve dünya acılarını normalleştirmeye devam edemez." diye konuştu.

Pires, UNICEF'in Gazze'de geniş çaplı müdahalede bulunduğunun ancak bunun hala yeterli olmadığının altını çizdi.

"Yardım ve gerçekten ihtiyaç duyulan destek daha hızlı ulaşsaydı çok daha fazlasını yapabilirdik." diyen Pires, özellikle çadırlarda yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla yüzleşen yüz binlerce çocuğun olduğunu söyledi.

Pires, Gazzeli çocukların gece boyunca ısıtma, yalıtım ve battaniye olmadan üşüdüğüne dikkati çekti.

UNICEF Sözcüsü Pires, bir soru üzerine Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarının İsrail ordusu tarafından düzenlendiğini teyit etti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
