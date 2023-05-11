UNICEF'e göre Güney Asya'da anne ve yenidoğan ölümleri gitgide azalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Asya'da anne ve yenidoğan ölümlerinin gittikçe azaldığını belirtti.

Telegraph India sitesinin haberine göre, Hindistan'da düzenlenen "Uluslararası Anne Yenidoğan Sağlığı Konferansı"nda, Güney Asya'daki anne ve yenidoğan ölümlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Bangladeş'te anne ölümleri 2016-2020 döneminde yüzde 42 azalırken, Hindistan'da aynı dönemde yüzde 20'lik bir düşüş görüldü.

Hindistan ve Bangladeş'teki düşüş trendinin, bölgedeki diğer ülkelerde ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde görüldüğü belirtildi.

UNICEF Anne ve Yeni Doğan Sağlığında Kıdemli Danışman Dr. Gagan Gupta, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerin bu konudaki etkili uygulamalarından dolayı Güney Asya'da 2016'dan bu yana anne ve yenidoğan ölümlerinin gitgide azaldığını söyledi.

Gupta, Hindistan'da anne ve bebeklerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için çeşitli politikalar uygulanmasından dolayı doğumların hızla arttığını kaydetti.

Yenidoğan ölüm oranlarındaki gerilemenin devam etmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Gupta, ilerlemeyi daha da hızlandırmak için düşük performans gösteren bölgelere odaklanılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Gupta, Güney Asya'da da 2016-2022 döneminde anne ölümlerindeki ortalama yıllık azalma oranının yüzde 4,4 olduğunu, dünya genelinde de herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirtti.

Anne ve yenidoğan sağlığına ayrılan yatırımların, Kovid-19'dan sonra düştüğünü aktaran Gupta, düşüş trendinin devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi için anne ve yenidoğan sağlığına yapılan yatırımın önemli olduğunu kaydetti.