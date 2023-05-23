Unıcef: Afrika Boynuzu'nda 1,9 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenmeden Dolayı Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'ndaki çocukların açlık, yerlerinden edilme, su kıtlığı ve güvensizliği gibi sorunları içeren eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'ndaki çocukların açlık, yerlerinden edilme, su kıtlığı ve güvensizliği gibi sorunları içeren eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

UNICEF'ten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bölgede 5 yaşın altındaki 7 milyondan fazla çocuk, yetersiz beslenmeden muzdarip olup acil beslenme yardımına ihtiyaç duyuyor. UNICEF'e göre 1,9 milyon erkek ve kız çocuğu şiddetli yetersiz beslenmeden dolayı ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Son 40 yılın en kötü kuraklıklarından birini atlatan bölge yavaş yavaş toparlanıyor. Savunmasız topluluklar son üç yılda yetersiz yağış nedeniyle sığırlarını, mahsullerini ve tüm geçim kaynaklarını kaybetti.

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Mohamed Fall, "Afrika Boynuzu'ndaki kriz, çocuklar için yıkıcı oldu" dedi.

Fall, "Geçtiğimiz üç yılda, topluluklar hayatta kalabilmek için olağanüstü önlemler almak zorunda kalırken milyonlarca çocuk ve aile, büyük bir çaresizlik yaşayarak yiyecek ve su bulmak uğruna evlerini terk etti. Bu kriz, çocukları yeterli beslenme, ev, güvenli su ve okula gitmek gibi vazgeçilmez gereksinimlerden mahrum bıraktı" ifadelerini kullandı.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de 23 milyon insan yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Tedavi görmesi gereken ciddi şekilde yetersiz beslenen çocukların sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre çok daha yüksek düzeyde kaydedilirken, rakamın bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

Beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra aşırı hava koşulları, güvensizlik ve kıtlık da kadınlar ve çocuklar için yıkıcı sonuçlara yol açarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sömürü ve istismar riskini artırıyor.

Kolera, kızamık ve sıtma gibi hastalıkların neden olduğu büyük salgınlar ise aşırı hava koşulları ve kırılgan sağlık sistemleri yüzünden daha da ağırlaşarak bölge genelinde varlığını sürdürüyor.

Yerel pazarlarda gıda fiyatları yüksek seyrediyor ve hem çocuklar hem de aileler üzerinde yük oluşturuyor. İklim krizi, durumun ciddiyetini ağırlaştırarak kitlesel yerinden edilme, yetersiz beslenme ve hastalık risklerini artırıyor.

UNICEF Bölge Direktörü Fall, daha fazla finansman ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bağışçı desteği sayesinde UNICEF, 2022 yılında 30 milyondan fazla çocuk ve anneye yetersiz beslenmenin önlenmesi adına hizmet sunabildi.

Fall, "Bu yıl daha fazla esnek finansman sağlanırsa, çocukların bu büyüklükteki bir krizden kurtulmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki çocuklar için gelecekteki iklim etkilerine ve diğer şoklara dayanabilecek daha dirençli, sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesine katkı sunacaktır" dedi.