Unıcef, 2023'te Afrika Boynuzu'ndaki Çocuklara Yardım İçin 1 Milyar Dolar İstedi

NAİROBİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazartesi günü 2023 yılında Afrika Boynuzu bölgesindeki milyonlarca çocuğa ulaşmak amacıyla 1 milyar ABD doları tutarında acil durum fonu çağrısı başlattı.

UNICEF; Etiyopya, Kenya ve Somali'de acil hayat kurtarıcı yardım çağrısını Eylül ayında 879 milyon dolardan 2023 için 1 milyar dolara çıkaracak şekilde revize ettiğini söyledi.

UNICEF, Afrika Boynuzu bölgesindeki çocukların, bu üç ülkede yakın tarihin en şiddetli kuraklığından ve Etiyopya'daki çatışmalardan etkilendiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin, çocuklar için her zaman bir tehdit oluşturduğunu kaydeden UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "İşte bu yüzden insani müdahalemiz kapsamında iklim uyarlanmasına ve direnç oluşturmaya öncelik veriyoruz" diye konuştu.

Russell yazılı açıklamasında, "Bu, bizim bugünün kriziyle yaşayan çocuklara erişmemize ve aynı zamanda bu çocuklara ve topluluklara gelecek krizlere hazırlanma konusunda yardımcı olmamıza imkan verecek" ifadelerini kullandı.

UNICEF ortaklarına; çocuklara yönelik hayat kurtarıcı insani müdahale için desteği artırmaları, bu fonun esnekliğini en üst düzeye çıkarmaları, iklime uyum odaklı ileriye dönük eylemleri ve hazırlık çabalarına öncelik vermeleri, hazırlık ve müdahale konusunda öncelikli önlem yaklaşımı benimsemeleri ve adil ve ilkeli insani yardım sağlamaları çağrısında bulundu.

UNICEF, Afrika'nın doğusu ve güneyinde en az 27 milyonu çocuk olmak üzere 39,8 milyondan fazla kişiye hayat kurtarıcı yardım götürmek için 2023 yılında 1,6 milyar doları aşkın fona ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

UNICEF ayrıca kuraklık, sel ve diğer acil durumlardan etkilenen ve daha fazla insani desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek üzere Güney Sudan'da acil durum fonu olarak 217 milyon dolara, Uganda'da ise 43 milyon dolara ihtiyaç duyulacağını belirtti.