Unhrc: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddet Olaylarında Son Altı Haftada 200 Sivil Öldürüldü

KİNŞASA, 25 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Salı günü yayınladığı yazılı bir açıklamaya göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde devlet dışı silahlı grupların son altı haftada düzenlediği bir dizi saldırıda 200'den...

KİNŞASA, 25 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Salı günü yayınladığı yazılı bir açıklamaya göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde devlet dışı silahlı grupların son altı haftada düzenlediği bir dizi saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü.

19 Ocak'ta düzenlenen son ölümcül saldırıda, Ituri'de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan kişiler için kurulan Plaine Savo alanına baskın düzenleyen silahlı kişiler, iki yetişkini ve beş çocuğu öldürdü. Saldırının ardından yaklaşık 17.000 kişi, güvenlik önlemlerinin daha yüksek olduğu yakındaki Bule kasabasına kaçtı.

UNHCR'ye göre, Mart 2022'de çatışmaların belirgin bir şekilde yeniden arttığı ve 521.000 kişinin hava bombardımanlarından canlarını kurtarmak veya devlet dışı silahlı gruplar tarafından zorla askere alınmamak için kaçtığı komşu Kuzey Kivu Eyaleti'nde de saldırılar meydana geliyor. Yaklaşık 120 bin kişi, başlarının üstünde kişisel eşyalarını, sırtlarında çocuklarını taşıyarak eyalet başkenti Goma'nın görece güvenli dış mahallelerine taşındı. Çatışmalardan büyük zarar gören eyalette toplamda 2,1 milyon kişi yerinden edildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5,6 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Bu sayı ülkeyi, yerinden edilmiş insan nüfusu açısından Afrika kıtasının en büyük ülkesi, dünyanın ise en büyük ülkelerinden biri haline getiriyor. Ülke ayrıca 524.700 mülteciye de ev sahipliği yapıyor.