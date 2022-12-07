Unhcr: Şiddetli Kuraklık Nedeniyle 80.000'den Fazla Somalili Kenya'ya Kaçtı

NAİROBİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Salı günü, devam eden güvensizlik ve şiddetli kuraklık nedeniyle Kenya'nın kuzeydoğusundaki Dadaab mülteci kamplarına 80.000'den fazla Somalili'nin geldiğini bildirdi.

NAİROBİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Salı günü, devam eden güvensizlik ve şiddetli kuraklık nedeniyle Kenya'nın kuzeydoğusundaki Dadaab mülteci kamplarına 80.000'den fazla Somalili'nin geldiğini bildirdi.

UNHCR'den yapılan açıklamada, mültecilerin çoğunluğunun son iki yılda geldiğine dikkat çekildi ve "Yağmurlar azalmaya devam ederken milyonlarca insanın ağır insani koşullarla karşı karşıya kaldığı Kenya'nın yanı sıra Somali ve Etiyopya'da daha fazla desteğe ihtiyaç var" denildi.

Günlük gelişlerin hızındaki son düşüşe rağmen UNHCR ve Dadaab'daki ortakları, Eylül ayının sonundan bu yana yaklaşık 24.000 kişinin geldiğini tahmin ediyor.

BM ajansı, Dadaab'daki mülteci kamplarında şu anda yaşayan yerel toplulukların ve mültecilerin yeni gelenleri cömertçe karşıladığını ve sahip oldukları sınırlı kaynakları paylaştığını belirtti.

"Yeni gelenlerin barındığı kamplarda yeterli alan azalıyor ve birçoğu, temiz su ve sanitasyon tesislerinin ya çok yetersiz olduğu ya da hiç olmadığı, kenar mahallelerdeki geçici barınaklarda yaşamaya zorlanıyor" diyen UNHCR'ye göre, bir kolera salgını mültecileri ve ev sahibi toplulukları etkiledi ve Ekim ayının sonundan bu yana çoğunlukla çocukları etkileyen 350'den fazla vaka tespit edildi.

UNHCR, artan ihtiyaçları karşılamak ve hayat kurtaran yardım ve koruma sağlamaya yardımcı olmak için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

UNHCR Haziran ayında, Afrika Boynuzu'nda kuraklık müdahalesi için bölgesel bir çağrı kapsamında, Kenya'da 55.000'i yeni gelen olmak üzere kuraklıktan etkilenen 257.000'den fazla kişiye yardım etmek için 11,1 milyon ABD doları talep etti.

Şimdiye kadar UNHCR, tahminleri aşan binlerce insanın daha gelmiş olmasına rağmen, kuraklığa müdahale etmek için gereken fonların yalnızca yarısının toplandığını kaydetti.

BM'ye göre, başta ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 4,5 milyon Kenyalı da yıkıcı kuraklığın etkileriyle mücadele ediyor.

Pek çok aile, mevcut yağmur mevsimi kötü geçtiği takdirde önümüzdeki aylarda daha da kötüleşebilecek ciddi yiyecek ve su kıtlığıyla mücadele ediyor.

Kasım ayında BM ve ortakları, Kenya'daki kuraklığın etkisi derinleşirken yardım kuruluşlarının şimdi ve gelecek yıl müdahale edebilmesi için 472,6 milyon dolarlık bir çağrı yaptı.