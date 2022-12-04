Unhcr Komiseri, Savunmasız Lübnanlılar ve Suriyeli Mültecilere Daha Fazla Destek Verilmesi Çağrısında Bulundu

BEYRUT, 4 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kriz yaşayan Lübnan'ın savunmasız insanlarına ve mültecilere uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

BM tarafından yapılan yazılı bir açıklamaya göre, üç günlük Lübnan ziyaretini tamamlayan Grandi, "Şimdi, hem ihtiyaç sahibi Lübnanlıları hem de onların yıllardır cömertçe ev sahipliği yaptıkları yüzbinlerce mülteciyi desteklemek için Lübnan'a sağlanan desteği azaltmamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Grandi'nin Suriyeli mülteciler için uzun vadeli çözüm bulmak amacıyla çalışmaya devam etme sözü verdiği belirtilen açıklamada, bu çözümlerin mültecilerin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesi ve Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde geri dönüşünü kapsadığı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, BM kuruluşunun ve ortaklarının mültecilerin geri döndüklerinde emniyet, güvenlik, geçim kaynakları ve barınma konularındaki endişelerini gidermek için Suriye hükümeti, ev sahibi ülkeler ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştıkları da kaydedildi.

Hükümetin tahminlerine göre halen ülkede yaşayan 2 milyon Suriyeli mülteci ile Lübnan, kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.