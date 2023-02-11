Unhcr: Deprem Suriye'de 5,3 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

BM yetkilisi: UNHCR, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlere çadır, plastik örtü, termal battaniye, uyku matı ve kışlık giysi gibi gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla barınak ve yardım malzemeleri temin etmeye odaklanıyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yıkılan binaların enkazı görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BM yetkilisi: UNHCR, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlere çadır, plastik örtü, termal battaniye, uyku matı ve kışlık giysi gibi gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla barınak ve yardım malzemeleri temin etmeye odaklanıyor.

CENEVRE, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Sivanka Dhanapala, hafta başında Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler nedeniyle Suriye'de 5,3 milyon insanın evsiz kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Suriye temsilcisi olan Sivanka Dhanapala, Cuma günü Şam'dan video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, "Depremden etkilenen 5,37 milyon kişinin Suriye genelinde barınak yardımına muhtaç olacağına dair bir ön tahmine sahibiz" dedi.

Dhanapala, "Bu çok büyük bir sayı ve bunlar zaten kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusun başına geliyor" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Karm al-Jabal mahallesindeki hasarlı bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Dhanapala, UNHCR'in şu anda, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlere çadır, plastik örtü, termal battaniye, uyku matı ve kışlık giysi gibi gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla barınak ve yardım malzemeleri temin etmeye odaklandığını söyledi.

BM yetkilisi, "Suriye için bu, 'kriz içinde kriz' demek. Ekonomik şoklar, Kovid yaşadık ve şimdi kışın en sert dönemindeyiz, depremden etkilenen bölgelerde kar fırtınaları şiddetleniyor" dedi.

Dhanapala gazetecilere, birçok yerel BM personelinin evlerinin yapısal hasar görmüş olmasından endişe ettiğini ve bu nedenle dışarıda uyuduklarını söyledi.

UNHCR Suriye temsilcisi, "Bu, etkilenen bölgelerde olup bitenlerin sadece küçük bir örneği" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in Salah al-Deen mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezdeki insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) üst düzey bir yetkili olan Catharina Boehme de Cuma günkü basın toplantısında durumun umutsuz olduğunu, zamana karşı bir yarış yürütüldüğünü söyledi.

Yetkili, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cuma günü Halep'teki depremzedelerle ve BM'nin yerel ortaklarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.

DSÖ'nün Suriye'nin kuzeybatısındaki 16 hastaneye tıbbi ve cerrahi malzeme gönderdiğini belirten Boehme, "DSÖ, acil durum fonlarından yaklaşık 3 milyon doların kullanımına izni verdi ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.