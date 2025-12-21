Haberler

Bm: 2025'te İran ve Pakistan'da Yaşayan 2,8 Milyon Afgan Mülteci Ülkelerine Geri Döndü

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran ve Pakistan'da yaşayan 2,8 milyon Afgan mültecinin 2025 yılına kadar ülkelerine geri döneceğini ve bu dönüşlerin çoğunluğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi. Acil yardım için 258,6 milyon ABD doları gerektiği uyarısında bulundu.

KABİL, 21 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İran ve Pakistan'da yaşayan 2,8 milyon Afgan mültecinin 2025 yılı içinde ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

UNHCR, geri dönenlerin büyük bölümünün kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, artan insani ihtiyaçlar ve koruma sorunlarına dikkat çekti.

BM ajansı, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için geçici barınma, temel yardım malzemeleri ve ailelerin ülkeye varışlarında desteklenmesini kapsayan koruma hizmetleri dahil olmak üzere acil yardım çalışmaları için 258,6 milyon ABD dolarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

UNHCR, acil uluslararası destek sağlanmaması halinde, büyük çaplı geri dönüşler, komşu ülkelerde süren kırılganlıklar ve ciddi finansman sıkıntısının bir araya gelmesiyle Afganistan'daki insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı ise temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, çoğu belgesiz olmak üzere yaklaşık 6 milyon Afgan mültecinin halen yurtdışında yaşadığını ve bunların büyük bölümünün İran ile Pakistan'da bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

