Unhcr: 60.000 Somalili Çatışmalar Nedeniyle Etiyopya'ya Sığındı

MOGADİŞU, 17 Şubat (Xinhua) -- Somali'nin kuzeyindeki Las Anod'da güvenlik güçleri ile aşiret liderleri arasında yaşanan çatışmaların ardından geçtiğimiz birkaç hafta içinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 60.000'den fazla Somalili Etiyopya'nın Somali bölgesine kaçtı.

MOGADİŞU, 17 Şubat (Xinhua) -- Somali'nin kuzeyindeki Las Anod'da güvenlik güçleri ile aşiret liderleri arasında yaşanan çatışmaların ardından geçtiğimiz birkaç hafta içinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 60.000'den fazla Somalili Etiyopya'nın Somali bölgesine kaçtı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cuma günü, Şubat ayının başından bu yana Las Anod kasabası ve çevresindeki bölgelerde yaşayan 185.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. UNHCR, tüm tarafları sivillerin güvenliğine saygı duymaya çağırarak, yerlerinden edilmiş bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek fon desteği talebinde bulundu.

UNHCR'den yapılan açıklamada, "Kısıtlı seçeneklerle, yeni gelen birçok mülteci aile okullara ve diğer kamu binalarına sığınırken, diğerlerinin dışarıda uyumaktan başka çaresi yok" denildi. BM örgütü ayrıca birçok kişi için acilen gıda ve beslenme desteğine, su ve sağlık hizmetleri tesislerine ve özel ihtiyaçları olan kişiler için özel desteğe ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.

UNHCR, Las Anod kasabasındaki çatışmalardan ve güvensizlik ortamından kaçan 60,000 Somalilinin yarısından fazlasının bu hafta başında Etiyopya'ya ulaştığını duyurdu.

UNHCR'ye göre çatışmalardan kaçanlar bitkin ve travma geçirmiş haldeler, güvenli bir yere ulaşmak için yol masraflarını karşılamak üzere eşyalarını satmak zorunda kalmışlar. Birçoğu da çatışmalarda sevdiklerini kaybettiğini ya da kaçış sırasında ayrı düştüklerini söylüyor.

BM, çatışmaların insani yardım operasyonlarını etkilediğini ve özellikle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) bulunduğu yerlerde bu yardımlara erişim zorluklarının arttığını bildirdi.