Unhcr, 2,2 Milyon Güney Sudanlı Mülteciye Yardım Fonu Çağrısı Yaptı

JUBA, 22 Şubat (Xinhua) -- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve ortakları, Afrika'nın doğu bölgesindeki 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteciyi korumak ve mültecilere yardım etmek amacıyla Salı günü 1,3 milyar ABD doları tutarında fon çağrısı yaptı.

JUBA, 22 Şubat (Xinhua) -- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve ortakları, Afrika'nın doğu bölgesindeki 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteciyi korumak ve mültecilere yardım etmek amacıyla Salı günü 1,3 milyar ABD doları tutarında fon çağrısı yaptı.

UNHCR, fonun Güney Sudanlı mülteciler ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Sudan ve Uganda'daki yerel ev sahibi toplulukları desteklemek adına kullanılacağını açıkladı.

UNHCR açıklamasında, "Fon çağrısı, mülteci ve yerel toplumların gelir elde etmelerine, ihtiyaçlarını karşılamalarına ve haysiyet içinde yaşamalarına yardım etmek üzere dijital nakit yardımı ile finans ve eğitime erişim gibi zorluklara karşı dayanıklılığı artıran girişimler sağlamayı amaçlıyor" dendi.

Bu son fon çağrısı, Kovid-19 pandemisinin uzun vadeli etkisinin yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın dalga dalga yayılan etkilerinin akaryakıt ve gıda fiyatlarıyla işsizliği artırması nedeniyle bölgede ekonomik durumun bozulduğu bir dönemde yapıldı.

UNHCR'ye göre, Güney Sudanlı mültecilere cömertçe kapılarını açan ev sahibi ülkeler, şaşırtıcı düzeyde yetersiz finansman, uzun süreli kuraklık ve mülteciler için gıda payında yapılan kesintiler de dahil olmak üzere ciddi gıda kıtlığı gibi sorunlar sürerken krizin yükünü taşıyor.

Güney Sudan Mülteci Müdahale Planı'nı devreye sokan BM, uluslararası toplumu, evlerine dönemeyen milyonlarca mülteciye verilen desteği artırmaya çağırdı. Örgüt, Güney Sudan'ın düzensiz şiddet döngüleri ve artan iklim krizinin etkileriyle şekillenen kırılgan bir barış ve güvenlik ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

UNHCR, dört yıldır devam eden sel felaketlerinin ülkenin üçte ikisini sular altında bırakarak on binlerce insanın evine, tarım arazisine ve çiftlik hayvanlarına zarar verdiğini belirtti.

UNHCR, "Bu destek, barınma, eğitim, sağlık ve gıda yardımı da dahil olmak üzere mültecilerin ev sahibi ülkelerdeki en acil ihtiyaçlarını karşılamak için elzem olacak" dedi.