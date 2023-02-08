Unfpa, Türkiye ve Suriye'deki Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Desteğini Artıracak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) cinsel sağlık ve üreme sağlığı kurumu olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Salı günü deprem mağdurlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda Pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli depremden...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) cinsel sağlık ve üreme sağlığı kurumu olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Salı günü deprem mağdurlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda Pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli depremden etkilenen kadınlara ve kız çocuklarına ulaşmak için acil müdahaleyi genişletmek amacıyla ulusal ve yerel makamlarla birlikte çalıştığını bildirdi.

UNFPA İcra Direktörü Natalia Kanem, "UNFPA, önümüzdeki haftalarda bu zor koşullar altında doğum yapması beklenen hamile kadınlar dahil, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkını desteklemeye kararlıdır" dedi. Kanem, "Kadınların, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında kaliteli bakıma erişebilmeleri sonraya bırakılabilecek bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

Depremlerde, UNFPA tarafından desteklenen doğumhaneler, gençlik merkezleri, kadın ve kız çocukları için güvenli alanlar gibi binlerce bina çöktü veya ciddi şekilde hasar gördü. Basın açıklamasına göre UNFPA'nın acil önceliği, kadın ve kız çocuklarının sağlığı, esenliği ve korunması için kritik öneme sahip hizmetleri yeniden tesis etmek.

UNFPA'nın etkilenen bölgelerde ofisleri ve çalışmaları bulunuyor. UNFPA açıklamasında bu birimlerin depremin ardından hemen sahaya çıkarak durum değerlendirmesinde bulunduğu, yetkililer ve UNFPA ortaklarıyla koordineli bir şekilde acil müdahale ekiplerini desteklemek için hazırlık yaptığı ve konuşlandırılmak için hazır bekleyen ek personel olduğu belirtildi.

UNFPA, lojistik zorluklara rağmen Türkiye'deki mevcut dağıtım noktaları aracılığıyla depremzedelere üreme sağlığı hizmetlerini sunmaya ve ayrıca temel hijyen malzemelerini içeren insan sağlığı kitlerini de dağıtmaya başladığını kaydetti.

Açıklamaya göre, Suriye'de ihtiyaç sahibi kadınlara ve kız çocuklarına battaniye ve sıcak tutan kıyafetlerin yanı sıra bakım kitleri de veriliyor. En kötü etkilenen dört ilde depremzedelere üreme sağlığı ve koruma hizmetleri sağlamak için gezici sağlık ekipleri ve saha klinikleri konuşlandırıldı. Buralarda kadınlar ve kız çocukları için güvenli alanlar da oluşturulacak.

UNFPA açıklamasında, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele de dahil olmak üzere, sağlık ve bilgilendirme hizmetlerine erişimi sağlama kapsamında nakit ödemelerin yapılmasının hızla değerlendirileceği ve fonların uygun olması halinde ödemelerin sağlanacağı belirtildi.

Aynı açıklamada, gebeliğe ilişkin acil durumları yönetmek için kullanılan ilaçlar gibi önceden belirlenmiş hayat kurtarıcı üreme sağlığı malzemelerinin bu hafta etkilenen bölgelere dağıtılacağı bilgisi de verildi.