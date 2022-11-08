Unesco, Lübnan'a Desteğin Sürmesi Çağrısında Bulundu

BEYRUT, 8 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden mali kriz nedeniyle büyük zorluk çeken Lübnan halkına desteğin devam etmesi çağrısında bulundu.

BEYRUT, 8 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden mali kriz nedeniyle büyük zorluk çeken Lübnan halkına desteğin devam etmesi çağrısında bulundu.

Beyrut'taki UNESCO Bölge Bürosu Direktörü Costanza Farina, UNESCO'nun Beyrut'taki bölge merkezinin 2020-2022 yılları arasında iyileştirme ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden açılması vesilesiyle düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Farina, "Lübnan çok sayıda karmaşık krizle karşı karşıya; UNESCO hala burada ve burada kalacak" dedi.

UNESCO'nun idare ve yönetimden sorumlu genel müdür yardımcısı Nick Jeffreys ise, bölge ofisinin, kapsadığı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek bölgesel düzeyde bir destek noktası olmaya devam edeceğini ve bir yandan da ulusal hükümetler ve Birleşmiş Milletler sistemi dahil olmak üzere paydaşlarla etkileşim halinde olacağını söyledi.

Ulusal para birimi paralel piyasada yaklaşık yüzde 90 değer kaybeden Lübnan, 2019'un sonlarından bu yana tam anlamıyla bir mali kriz içinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e göre Lübnan halkının yüzde 80'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.