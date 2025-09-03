UNESCO KİFAÇ Sözleşmesi'nin 20. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (KİFAÇ) Sözleşmesi'nin 20. yıl dönümü, Ankara'da Bilkent Cyberpark'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen programda kültürel çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve dijitalleşme başlıkları ele alındı.

Açılışta konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanı Özlem Ece, "Bu buluşma kültürel çeşitliliği koruma ve yaşatma konusunda gösterdiğimiz iradenin güçlü bir göstergesi diye düşünüyorum." dedi.

Ece, taraf devletlerin 20 yıldır sivil toplum kuruluşları ve yaratıcı topluluklarla beraber bu sözleşmenin dile getirdiği konuların asli aktörleri olmasını çok önemli bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin de taraf devletlerden biri olarak kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi için çok önemli adımlar attığını ifade eden Ece, "Bütün bu deneyimler 20 yıl boyunca yaşanan tecrübeler bize gösteriyor ki kültürel çeşitlilik yalnızca geçmişi korumak değil, günümüzün yaratıcılığını beslemek ve geleceğin kültür ekosistemine katkı sunmak demektir." dedi.

Dijital çağın dinamiklerini gözeten politikalar üretilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç da sözleşmedeki "Kültürel çeşitlilik, insanlığın ortak mirasını oluşturmaktadır ve herkesin yararına olacak şekilde korunması, geliştirilmesi gerekmektedir." ifadelerinin bir özet niteliğinde olduğunu belirtti.

Altunç, bunun yalnızca bir ülke ya da kurumun değil, insanlığın ortak değeri olarak görülen kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi için küresel bir çabayı zorunlu kıldığını ifade etti.

Dijitalleşmenin getirdiği fırsat ve risklere de dikkat çeken Altunç, "Dijital çağın dinamiklerini gözeten politikalar üretmek, sözleşmeyi dijital ortamlara uyarlamak ve içerik üreticilerin haklarını etkin şekilde korumak önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer alacaktır" diye konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı ise, Türkiye'nin taraf olduğu çok sayıda sözleşme içinde en kapsamlı olanın KİFAÇ olduğunu söyledi.

Kazancı, bu tür etkinliklerin çok kıymetli olduğunu, sözleşmeyi ve kapsamını halka açık programlarla tanıtmak gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, panel oturumları ve aile fotoğrafının ardından sona erdi.