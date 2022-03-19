SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - UNESCO kenti Safranbolu'da tarihi yapılar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi Mart ayında kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te de gece yarısı itibariyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış sonrası Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Safranbolu, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin yer aldığı tarihi ilçede Mart ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Esnaflardan İsmail Yılmaz, ilçeye Mart ayında çok güzel kar yağdığını ve havanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Hem güneş hem kar var. Manzara da güzel. Bu sene yeterince kara doyduk. Meraklı turistler çok geliyorlar. Çünkü Safranbolu karla çok güzel fotoğraflar veriyor" diye konuştu. Yılmaz, bu yıl Mart ayında etkili olan kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

7 yıl önce Türkiye'ye gelen Karabük Üniversitesi öğrencisi Uygur Türkü İlyar Mavi, etkili olan kar yağışı sonrası tarihi çarşının beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, "Çok güzel, baya sevindim" dedi.