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UNESCO Kenti Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği

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Safranbolu'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi konakları gezerek yöresel lezzetlerin tadını çıkardı. Şehir manzarası eşliğinde kafe ve restoranlarda vakit geçiren ziyaretçiler, esnafın yüzünü güldürdü.

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu hareketliliği

KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşandı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler arnavut kaldırımlarda dolaşarak müze ve konakları gezdi.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden ziyaretçiler

kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tatma fırsatını da yakaladı.

Lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapan ziyaretçiler esnafın da yüzünü güldürdü.

UNESCO Kenti Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel

Safranbolu Güneşli Unesco

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