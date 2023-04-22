UNESCO kenti Safranbolu'da bayram yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler ilçeye akın etti.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'da, 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçede her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşandığını söyledi.

İlçenin ülkenin önemli kültür merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Yazıcı, tatilcilerin ilçede adeta zamanda yolculuk yaptığını ifade etti.