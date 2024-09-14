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UNESCO, Kapadokya'daki Turizm Merkezlerini İnceledi

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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesi amacıyla bölgede incelemelerde bulundu. Alan Başkanlığı, şapkasında düşme tehlikesi görülen peribacaları için restorasyon çalışmaları yapacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi.

Kapadokya Alan Başkanlığınca peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı için Nevşehir'e gelen komisyon üyeleri, bölgede inceleme yaptı.

Göreme Açık Hava Müzesi ile Paşabağı Ören Yerini gezen heyete, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz tarafından planlamalarla ilgili bilgi verildi.

Bölgedeki bazı noktalarda coğrafi ve iklimsel koşullardan dolayı şapkasında düşme tehlikesi görülen peribacalarını inceleyen uzmanlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş bildirdi.

İncelemelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen İnceciköz, bölgede zarar gören bazı peribacalarında restorasyon çalışması yürüttüklerini, ören yerlerinde şapkası düşme riskiyle karşı karşıya olanlarla ilgili uzmanlardan görüş alabilmek amacıyla istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyelerinin bölgedeki incelemelerinin ardından kendilerine iletilen görüşlerden yola çıkarak çalışma yapacaklarını aktaran İnceciköz, şöyle konuştu:

"Doğası gereği peribacalarının oluştuğu, zamanla yıpranıp bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini, bu doğal seleksiyonun korunmasının da önemli bir durum olduğunu ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer, bu nedenle şapkanın düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylediler. Bunu sonuç bildirgesinde imzalattırdık. Uzmanlarla beraber kayanın hangi yöne düşeceğinin hesaplamaları yapılarak yuvarlanmasını engellemek için yakın çevresine doğal malzemeyle koruma bandı çekeceğiz. Sonraki süreci restorasyonla yönetmiş olacağız."

İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığının üniversitelerle işbirliği yaparak çalışmaların hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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