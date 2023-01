Unesco Genel Merkezinde Çin Yeni Yılı Resepsiyonu Düzenlendi

PARİS, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) daimi delegasyonu Çarşamba akşamı genel merkezde 2023 Çin Yeni Yılı resepsiyonu düzenledi.

Delegasyon, bu etkinliğin, Çin'in Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana UNESCO genel merkezinde düzenlediği ilk Çin Yeni Yılı resepsiyonu olduğunu bildirdi.

Çin'in UNESCO nezdindeki Daimi Temsilcisi Yang Jin, tüm konukların yeni yılını kutladı.

Yang, "Tavşan yeni yılına adım atarken, gerçek çok taraflılığı daha iyi uygulamak ve UNESCO'nun büyük çabalarına birlikte daha fazla katkıda bulunmak için hepinizle işbirliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirmeyi diliyoruz" dedi.

Daimi temsilci, Kovid-19 salgınıyla üç yıl mücadele ettikten sonra, Çin'in ivmesini yeniden kazandığını ve insanlık için daha da parlak bir gelecek yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlarla el ele çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

UNESCO Afrika Önceliği Genel Direktör Yardımcısı Firmin Edouard Matoko da, UNESCO'nun tüm çığır açan girişimlerine, özellikle Kovid-19 müdahelesine, aktif olarak katıldığı için Çin'e minnettar olduğunu ifade etti.

Matoko, Çin ile UNESCO'nun stratejik ilişkisinin "herkesin iyi niyetli ortak çabalarının sonucu" olarak daha yüksek bir düzeye ulaştığını vurguladı.

Matoko, "Önümüzdeki yıla iyimserlikle bakalım. Uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın dünyaya, UNESCO ve Çin'e daha fazla refah ve umut getireceği bir yıla" dedi.

Etkinliğe çeşitli ülkelerden 300'den fazla delege katıldı. Davetliler Çin lezzetlerinin tadını çıkarmanın yanısıra aralarında Mayila, Harvest Gongs and Drums ve Moonlight on the Spring River'ın yer aldığı Çin halk şarkılarını canlı olarak dinlediler.