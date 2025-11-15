UNESCO Filistin Delegasyonu üyesi, Gazze'deki soykırımda örgütün yetki alanındaki her şeyin yıkıldığını söyledi Açıklaması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Filistin Delegasyonu üyesi Sarah Abunada, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de eğitimden kültürel mirasa örgütün yetki alanında olan her şeyin yıkıldığını söyledi.

UNESCO Filistin Delegasyonunda proje görevlisi Abunada, "Dünya Hoşgörü Günü" dolayısıyla AA muhabirine örgütün kuruluşuna ve hoşgörüyü teşvik edişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abunada, UNESCO'nun İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kuruluşunun 80. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "(Savaş sonrası) UNESCO'nun temel amacı, erkeklerin ve kadınların zihinlerinde barışı tesis etmek ve inşa etmekti çünkü nefret, şiddet ve bunların hepsi her zaman zihinde başlar." şeklinde konuştu.

UNESCO'nun eğitime öncelik vererek daha adil ve barışçıl dünyaya ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Abunada, örgütün eğitim, bilim, kültür ve ifade özgürlüğü olarak dört temel sütun üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Gazze'deki savaşta UNESCO'nun yetki alanındaki her şey yıkıldı

Abunada, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail soykırımında yaşananlara dikkati çekerek, "İki yıllık soykırımda UNESCO'nun yetki alanıyla ilgili her şeyin tamamen yıkıldığını söyleyebilirim." dedi.

UNESCO Filistin Delegasyonu üyesi, örgütün kurucu sütunlarından olan eğitim alanında Gazze'deki okulların yüzde 90'ından fazlasının tamamen ya da kısmen yıkıldığını, kültür alanında bölgedeki tarihi ve kültürel sit niteliğindeki 200'den fazla yapının zarar gördüğünü, ifade özgürlüğü konusunda ise İsrail'in saldırılarında 230'u aşkın gazetecinin öldürüldüğünü dile getirdi.

Gazze'deki gazeteci ölümlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir çatışmada kaydedilen en büyük sayı olduğuna dikkati çeken Abunada, örgütün Gazze'deki yetki alanlarının tümünde yıkım yaşandığını dile getirdi ve "Her şeyi yeniden inşa etmek uzun zaman alacak." dedi.

Abunada, Dünya Bankasının Gazze'nin yeniden inşası için öngördüğü rakamın 50 milyar dolardan fazla olduğunu ifade ederek, yıkılanların yeniden inşasının yıllar alacağını belirtti.

UNESCO'nun Gazze için attığı adımlar

Abunada, Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana UNESCO Filistin Delegasyonu olarak örgütün yetkisindeki alanlarda önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

2023'te UNESCO Genel Kurulunun 42. Oturumunda aldıkları kararla Gazze'deki kültürel sit alanlarını "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne eklediklerini belirten Abunada, bu alanların durumunun izlenmesi için de uydu yönetim kuruluşları ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Abunada, Filistin Eğitim Bakanlığı ile Gazze'de faaliyet gösteren üniversiteleri birbirine bağlayarak güçlendirici projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, bu projelerden "Sanal Kampüs" ile üniversite veri tabanlarının birleştirilerek öğrencilerin eğitiminde sürekliliğin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Örgütün Gazze'deki projeleri fonlamak için 2 milyon dolar bütçe ayırdığına ancak bu konuda kayda değer bütçe açığının bulunduğuna işaret eden Abunada, "Son iki yılda bile (Gazze konusunda) alınacak kararlarda üye ülkelerden Filistin'e muazzam bir destek gördüm." dedi.

Örgüte üye devletlerin Gazze'deki insani durumu oldukça önemsediklerini vurgulayan Abunada, "İsteğim, Filistinlilere daha fazla görünürlük ve söz hakkı tanımamız, böylece yaşadıkları ve hala yaşıyor oldukları (şeyler) hakkında konuşabilmeleri. Olanları gömmek yerine, doğru bir şekilde belgelemek için zaman harcamalıyız." diye konuştu.

Dünya Hoşgörü Günü

UNESCO'nun kuruluş yıl dönümü de olan 16 Kasım, 1996'da BM Genel Kurulu kararıyla "Dünya Hoşgörü Günü" olarak kutlanıyor.

UNESCO'nun 16 Kasım 1995'te yayımladığı Hoşgörünün İlkeleri Bildirgesi'nin 1. maddesinin ilk fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hoşgörü, dünyamızdaki kültürlerin zengin çeşitliliğini, ifade biçimlerini ve insan olmanın yollarına saygı göstermek, (bunları) kabul etmek ve (bunların) değerini bilmektir. Hoşgörü, bilgiyle, açıklıkla, iletişimle ve düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğüyle beslenir. Hoşgörü farklılıklar içindeki uyumdur. Hoşgörü, yalnızca ahlaki bir görev değil aynı zamanda siyasi ve hukuki bir gerekliliktir. Barışı olanaklı kılan erdem olan hoşgörü, barış kültürünün savaş kültürüyle yer değiştirmesine katkıda bulunur."

Bildiriye göre hoşgörü, "kabullenme, lütfetme veya göz yumma" değil bütün bunların üstünde "başkalarının temel hak ve özgürlüklerinin tanınmasını teşvik eden etkin tavır" olarak nitelendiriliyor.

Modern dünyada hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen bildiride, hoşgörüsüzlüğün artışının küresel tehdit olduğu vurgulanıyor.

UNESCO'nun kuruluşu

Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına öncülük eden UNESCO, 1-6 Kasım 1945'te Londra'da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) konferansında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 37 ülke tarafından kuruldu.

Kuruluş sözleşmesi, 16 Kasım 1945'te imzalandı ve 20 ülkenin onamasının ardından 4 Kasım 1946'da yürürlüğe girdi.

Merkezi Paris'te bulunan UNESCO, Genel Konferans, Yürütme Kurulu ve Sekreterlik olmak üzere üç yapıdan meydana geliyor. En yetkili organı, örgütün politikalarının belirlendiği ve bütçesinin kabul edildiği Genel Konferans oluşturuyor.