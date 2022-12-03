Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Huangshan Dağı Üzerindeki Bulut Denizinin Çarpıcı Görüntüleri
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Bir bulut denizi, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı'nda çarpıcı manzaralar yarattı.
Bir bulut denizi, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı'nda çarpıcı manzaralar yarattı.
Huangshan Dağı, görkemli doğal güzelliği, tuhaf kayaları, bulutlarla örtülü zirveleri ve Karşılama Çamı ile tanınan UNESCO Dünya Mirası Alanları'ndan biridir.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel