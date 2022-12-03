Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Huangshan Dağı Üzerindeki Bulut Denizinin Çarpıcı Görüntüleri Güncel Haberler Bir bulut denizi, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı'nda çarpıcı manzaralar yarattı. Bir bulut denizi, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı'nda çarpıcı manzaralar yarattı. Huangshan Dağı, görkemli doğal güzelliği, tuhaf kayaları, bulutlarla örtülü zirveleri ve Karşılama Çamı ile tanınan UNESCO Dünya Mirası Alanları'ndan biridir. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Anhui Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Huangshan Dağı Üzerindeki Bulut Denizinin Çarpıcı Görüntüleri - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.