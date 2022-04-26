UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ziyaretçilerini bekliyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gizemi hala çözülemeyen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Göbeklitepe'yi ziyaret eden Beyazgül, yaptığı açıklamada, arkeologlar ve tarih araştırmacılarının çalışmalarının "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin gizeminin çözülmesine katkı sunacağını anlattı.

O dönemde alanı oluşturan topluluğun taşların üzerini örterek buradan ayrıldığını aktaran Beyazgül, "Bunu yapmaları, dönmeyi düşündüklerini işaret ediyor. 12 bin yıl sonra bu gizli tarihi açmak bizlere nasip oldu. Burada çözülmesi gereken birçok gizem var. Devasa taşlara işlenen resimlere baktığımızda birçok hayvan figürleri, insan eli görebiliyoruz ancak insan başını göstermemişler." diye konuştu.

Beyazgül, Göbeklitepe'de gizemini koruyan birçok mesaj bulunduğunu ve bunların keşfedilmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak başka bir monolite baktığımızda modern dünyada kullanılan 3 çanta figürünün taşlara işlendiğini görüyoruz. Bu çantalarla neler yapıldı, ne amaçla kullanıldı bunların da araştırılması gerekiyor. On binlerce kilometre ötede aynı çantayı görebiliyoruz. Bazı kitaplarda Göbeklitepe ile uzaylılar veya farklı bir kavimle ilişki kurulduğunu okuyoruz. Bütün farklı düşünceler bu bölgeye de farklı bir bakış açısı sunuyor. Göbeklitepe'deki dizilişin yıldızlarla benzerlik kurduğu söyleniyor. Bu gizemin farklı kültür ve medeniyetlerle ilişkisi olduğu söyleniyor. Arkeologlarımızın Göbeklitepe'deki gizemi somut veri ve belgelerle çözmesi gerekiyor. Burada ortaya çıkarılan bulgularda çok gelişmiş ve sanat yapan bir topluluğun bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır."

Beyazgül, Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için herkesi kente beklediklerini belirtti.