Unesco Depremde Zarar Gören Tarihi Alanlar İçin Türkiye ve Suriye'ye Destek Verecek

PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Salı günü, depremin Türkiye ve Suriye'deki tarihi alanlarda yol açtığı zararla ilgili endişelerini dile getirerek, iki ülkeye destek sözü verdi.

PARİS, 8 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Salı günü, depremin Türkiye ve Suriye'deki tarihi alanlarda yol açtığı zararla ilgili endişelerini dile getirerek, iki ülkeye destek sözü verdi.

Depremin tarihi alanlarda yol açtığı zarara ilişkin ulusal makamlarla yapılan ilk araştırmanın ardından UNESCO, "Suriye'de özellikle Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Halep Antik Kenti'ndeki durumdan endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Kalede önemli hasar kaydedildiğini söyleyen UNESCO, eski şehir duvarının batı kulesinin çöktüğünü ve çarşılardaki birkaç binanın zayıfladığını bildirdi.

Öte yandan depremde Türkiye'nin Diyarbakır ilinde çok sayıda bina çökerken, kent Roma, Sasani, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemleri için önemli bir merkez olan ve Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı"na ev sahipliği yapıyor.

UNESCO uzmanları, ulusal makamların işbirliğiyle, Dünya Mirası Listesi'ndeki alanlarda meydana gelen zararın kesin bir envanterini çıkarmaya çalışıyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim de yaralı ve depremden tüm etkilenenlerle birlikte. Örgütümüz yetkisi dahilinde yardım sağlayacak" dedi.