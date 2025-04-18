UNESCO, Çin'in Üç Belgesel Mirasını Dünya Belleği Programı'na Kaydetti
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin tarafından sunulan Zeng Markisi Yi'ye ait Antik Bronz Çan Takımı, Shaolin Tapınağı Taş Kitabeleri ve Sri Lanka ile ortak sunulan Üç Dilli Yazıt'ın yeni eklenen eserler arasında yer aldığını duyurdu.
BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin tarafından sunulan üç belgesel miras koleksiyonunun UNESCO Dünya Belleği Programı'na kaydedildiğini duyurdu. Yeni eklenen 74 eser arasında Çin'in tek başına sunduğu Zeng Markisi Yi'ye ait Antik Bronz Çan Takımı (Bianzhong), Shaolin Tapınağı Taş Kitabeleri ve Sri Lanka ile ortak sunduğu Üç Dilli Yazıt yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel