Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

UNESCO, Çin'in Üç Belgesel Mirasını Dünya Belleği Programı'na Kaydetti

UNESCO, Çin'in Üç Belgesel Mirasını Dünya Belleği Programı'na Kaydetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin tarafından sunulan Zeng Markisi Yi'ye ait Antik Bronz Çan Takımı, Shaolin Tapınağı Taş Kitabeleri ve Sri Lanka ile ortak sunulan Üç Dilli Yazıt'ın yeni eklenen eserler arasında yer aldığını duyurdu.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin tarafından sunulan üç belgesel miras koleksiyonunun UNESCO Dünya Belleği Programı'na kaydedildiğini duyurdu. Yeni eklenen 74 eser arasında Çin'in tek başına sunduğu Zeng Markisi Yi'ye ait Antik Bronz Çan Takımı (Bianzhong), Shaolin Tapınağı Taş Kitabeleri ve Sri Lanka ile ortak sunduğu Üç Dilli Yazıt yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.