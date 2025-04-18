UNESCO, Çin'in Üç Belgesel Mirasını Dünya Belleği Programı'na Kaydetti

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin tarafından sunulan üç belgesel miras koleksiyonunun UNESCO Dünya Belleği Programı'na kaydedildiğini duyurdu. Yeni eklenen 74 eser arasında Çin'in tek başına sunduğu Zeng Markisi Yi'ye ait Antik Bronz Çan Takımı (Bianzhong), Shaolin Tapınağı Taş Kitabeleri ve Sri Lanka ile ortak sunduğu Üç Dilli Yazıt yer alıyor.