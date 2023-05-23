Unesco, Çin'de Bilim ve Teknoloji Üzerine Kategori 1 Enstitüsü Kuracak

PARİS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin'in Shanghai kentinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında Kategori 1 Enstitüsü kurmaya hazırlanıyor.

PARİS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin'in Shanghai kentinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında Kategori 1 Enstitüsü kurmaya hazırlanıyor.

UNESCO Yürütme Kurulu'nun Pazartesi günü yapılan 216. oturumunda, bu tarz bir enstitünün, örgütün STEM eğitimi alanındaki liderliğini güçlendireceği belirtildi. Enstitü ayrıca UNESCO'nun misyonunun ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin 2030 gündeminin uygulanmasına da katkıda bulunacak.

UNESCO'nun Kategori 1 Enstitüleri, üye devletlerde bilimsel kapasite yaratıyor.

Çin'de Kategori 1 Enstitüsü kurulmasına yönelik olarak kabul edilen kararın, UNESCO'nun Kasım ayında yapılacak 42. Genel Konferansı'nda onaylanması gerekiyor. Onaydan sonra, hem Çin'de hem de Avrupa dışında ilk Kategori 1 Enstitüsü için adım atılmış olacak.