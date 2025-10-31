UNESCO 43. Genel Konferansı Semerkant'ta Başladı

TAŞKENT, 31 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı, Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta başladı.

UNESCO'nun gelecekteki önceliklerini görüşmek üzere perşembe günü başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan konferansın ana gündem maddeleri arasında UNESCO'nun yeni genel direktörünün resmi olarak atanması ve Nöroteknoloji Etiği konusunda ilk küresel Tavsiye Kararı'nın kabul edilmesi yer alıyor.

UNESCO Genel Konferansı 40 yılın ardından ilk kez Paris merkezinin dışında düzenleniyor. Özbekistan an itibarıyla 2027 yılına kadar UNESCO ile 5 yıllık bir işbirliği programı yürütüyor. Özbekistan'ın güneydoğusunda yer alan ve UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Semerkant, antik İpek Yolu üzerinde kültürlerin kesiştiği noktada bulunuyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, UNESCO oturumunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, UNESCO'nun dünya çapında halkların ulusal kimliklerini ve kültürel miraslarını korumada artan rolünü vurguladı.

Jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmaların eşsiz anıtlara ve kültürel mirasa zarar verdiğini ve bilgiye ve dijital teknolojilere erişimdeki genişleyen uçurumun küresel eşitsizliği derinleştirdiğini belirten Mirziyoyev, kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı da dahil olmak üzere, bu zorluklara yanıt vermek için dayanışma ve çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.