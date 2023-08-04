Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kenti ve içerisinde bulunan destekledikleri 'Mor Yerleşke'yi ziyaret eden UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 'Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz' dedi.

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da "Mor Yerleşke" ile çadır kenti ziyaret etti

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kenti ve içerisinde bulunan destekledikleri "Mor Yerleşke"yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton," Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz"dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan çadır kent içerisinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen 28 adet "Mor Yerleşke"den biri olan konteynerlere UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ziyaret etti. Mor yerleşkede, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanıyla birlikte zarar gören çocuklara ve kadınlara birçok konuda yardım sunulduğu ifade edildi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton mor yerleşkeyi ve çadır kenti gezdikten sonra yaptığı açıklamada," UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak mor yerleşkeyi desteklemeden dolayı gurur duyuyoruz. 28 taneden birisi olan bu mor yerleşke Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği halinde yapıldı. Burada kadınlar ve çocuklar sadece depremden zarar gördükleri için değil diğer konularda da yardım ve destek almaktadır. Ayrıca bu çadır kentte bir sürü kişi faydalanıyor. Bunun yanı sıra etrafta bulunan çevrede bulunan kadınlar ve çocuklarda bu yerleşkeden faydalanıyorlar. Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz" diye konuştu.