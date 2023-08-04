UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Hatay'da Mor Yerleşke'yi İnceledi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da kurulan Mor Yerleşke'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yerleşkede psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişim uzmanlarıyla hizmet verildiğini belirten Vinton, çocuk ve kadınlara her konuda destek sağlandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Hatay'da kurulan Mor Yerleşke'de incelemelerde bulundu.

Merkez Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan yerleşkeyi ziyaret eden Vinton, burada yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkenin psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişim uzmanlarıyla hizmet verildiğini belirten Vinton, çocuk ve kadınlara her konuda destek verildiğini söyledi.

Kurulan yerleşkeden çok sayıda insanın da yararlandığını aktaran Vinton, şunları kaydetti:

"28 taneden birisi olan Mor Yerleşke, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği halinde yapıldı. Burada kadınlar ve çocuklar sadece depremden zarar gördükleri için değil diğer konularda da yardım ve destek almaktadır. Ayrıca bu çadır kentten bir sürü kişi faydalanıyor. Bugüne kadar da birçok kullanıcımız oldu. Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz."