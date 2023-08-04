UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Hatay'da Mor Yerleşke'yi ziyaret etti

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kentte "Mor Yerleşke"yi ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen 28 adet "Mor Yerleşke"den biri olan konteynerleri UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ziyaret etti. Vinton, Mor Yerleşke'yi ve çadır kenti gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Mor Yerleşke'yi desteklemeden dolayı gurur duyuyoruz. 28 taneden birisi olan bu Mor Yerleşke Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği halinde yapıldı. Burada kadınlar ve çocuklar sadece depremden zarar gördükleri için değil diğer konularda da yardım ve destek almaktadır. Ayrıca bu çadır kentte bir sürü kişi faydalanıyor. Bunun yanı sıra etrafta bulunan çevrede bulunan kadınlar ve çocuklarda bu yerleşkeden faydalanıyorlar. Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz." diye konuştu.

Öte yandan Mor Yerleşke'de, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanıyla birlikte zarar gören çocuklara ve kadınlara birçok konuda yardım sunulduğu ifade edildi. - HATAY